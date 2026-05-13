Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фандоматы для сбора вторсырья закрылись в Нижнем Новгороде

Проект «ЭкоНижний» прекратил свою деятельность с 5 мая 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

Сеть фандоматов по сбору вторичных ресурсов закрылась в Нижнем Новгороде. Проект «ЭкоНижний» прекратил свою деятельность с 5 мая 2026 года, сообщили организаторы.

Проект запустился в Нижнем Новгороде в январе 2023 года на частные средсва. Ежегодно на его поддержку уходило порядка пяти миллионов рублей — это аренда офиса и производственного помещения для заготовительной площадки, регулярный вывоз вторресурсов, зарплата команле, техобслуживание аппаратов и выплата вознаграждений за сдачу вторсырья.

Однако в последние два года отрасль переработки вторичных ресурсов изменилась. Цены на вторресурсы упали в разы, а расходы на логистику и обслуживание точек только выросли. Из-за этого многие подобные инициативы столкнулись с тем, что сбор есть, а доходов — нет. В итоге справиться с кризисом больше не было возможностей, и проект решили прикрыть.

Всего за три года работы к сбору вторсырья присоединились 18 тысяч нижегородцев. Общими силами удалось собрать более 48 тонн макулатуры, почти 1 млн пластиковых бутылок, около 400 тысяч алюминиевых банок и свыше 6 тысяч стеклянных банок и бутылок. Все эти вторресурсы не отправились на мусорный полигон, а были переданы на переработку, сократив углеродный след на 100 тонн СО2.

«Мы честно пытались сделать город чище, а отношение к вторичным ресурсам — осознаннее. Экономика переработки сегодня оказалась сильнее наших амбиций — так бывает. Мы останавливаем проект, но продолжаем верить: будущее за такими инициативами. И если однажды ситуация изменятся, мы будем очень рады сообщить вам о возобновлении проекта», — написали представители проекта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как нижегородцы решают экологические проблемы и формируют правильные привычки.