Фандоматы для сбора вторсырья закрылись в Нижнем Новгороде

Сеть фандоматов по сбору вторичных ресурсов закрылась в Нижнем Новгороде. Проект «ЭкоНижний» прекратил свою деятельность с 5 мая 2026 года, сообщили организаторы.
Проект запустился в Нижнем Новгороде в январе 2023 года на частные средсва. Ежегодно на его поддержку уходило порядка пяти миллионов рублей — это аренда офиса и производственного помещения для заготовительной площадки, регулярный вывоз вторресурсов, зарплата команле, техобслуживание аппаратов и выплата вознаграждений за сдачу вторсырья.
Однако в последние два года отрасль переработки вторичных ресурсов изменилась. Цены на вторресурсы упали в разы, а расходы на логистику и обслуживание точек только выросли. Из-за этого многие подобные инициативы столкнулись с тем, что сбор есть, а доходов — нет. В итоге справиться с кризисом больше не было возможностей, и проект решили прикрыть.
Всего за три года работы к сбору вторсырья присоединились 18 тысяч нижегородцев. Общими силами удалось собрать более 48 тонн макулатуры, почти 1 млн пластиковых бутылок, около 400 тысяч алюминиевых банок и свыше 6 тысяч стеклянных банок и бутылок. Все эти вторресурсы не отправились на мусорный полигон, а были переданы на переработку, сократив углеродный след на 100 тонн СО2.
«Мы честно пытались сделать город чище, а отношение к вторичным ресурсам — осознаннее. Экономика переработки сегодня оказалась сильнее наших амбиций — так бывает. Мы останавливаем проект, но продолжаем верить: будущее за такими инициативами. И если однажды ситуация изменятся, мы будем очень рады сообщить вам о возобновлении проекта», — написали представители проекта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как нижегородцы решают экологические проблемы и формируют правильные привычки.