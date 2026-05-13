Ростовчанина заподозрили в легализации сельхозземель на 835 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность жителя Аксайского района, подозреваемого в легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс‑служба ведомства.
Согласно материалам дела, с 1990‑х годов подозреваемый совместно с отцом арендовал 75 га сельскохозяйственных земель Ольгинского сельского поселения. В 2016 году они приобрели эти участки за 5 млн руб., формально сохранив их целевое назначение.
В период с 2016 по 2025 год подозреваемый организовал на указанной территории строительство коттеджных посёлков. Земельные участки затем продавались третьим лицам, что позволило ему легализовать похищенное имущество на сумму 835,5 млн руб.