Аквариум в Калининградском зоопарке реконструируют под террариум для крокодилов

Администрация Калининграда объявила тендер по поиску подрядчика для реконструкции аквариума в зоопарке под террариум. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Будущий террариум разместится на площади 570 кв. метров. Зимой там будут содержать крокодилов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.
Стоимость работ — 238,7 млн рублей. Большую часть расходов покроет областной бюджет, объём софинансирования составит 163,3 млн рублей. Из них 15,4 млн направят на подготовку документации, а 147,9 млн — на саму реконструкцию.
Проект террариума прошёл госэкспертизу. В январе 2025 года документация получила отрицательное заключение, после доработок её согласовали.
