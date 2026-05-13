Аквариум в Калининградском зоопарке реконструируют под террариум для крокодилов

На эти работы готовы направить почти 239 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

Администрация Калининграда объявила тендер по поиску подрядчика для реконструкции аквариума в зоопарке под террариум. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Будущий террариум разместится на площади 570 кв. метров. Зимой там будут содержать крокодилов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Стоимость работ — 238,7 млн рублей. Большую часть расходов покроет областной бюджет, объём софинансирования составит 163,3 млн рублей. Из них 15,4 млн направят на подготовку документации, а 147,9 млн — на саму реконструкцию.

Проект террариума прошёл госэкспертизу. В январе 2025 года документация получила отрицательное заключение, после доработок её согласовали.

