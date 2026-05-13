В Екатеринбурге открыли вторую очередь молодежного кластера «Салют»

В Екатеринбурге 13 мая Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил вторую очередь городского молодежного кластера «Салют». В здании бывшего кинотеатра открыли холл второго этажа, сообщили в пресс-службе СОФПП.

Источник: Пресс-служба СОСПП, Пресс-служба СОФПП

«С ее открытием общая полезная площадь кластера приблизилась к 1200 кв. м. Это расширяет возможности площадки: теперь “Салют” может принимать до 400 человек в распределенном формате, проводить более сложные, гибридные, мероприятия», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

На новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет».

Напомним, первую очередь креативного кластера «Салют» открыли в августе 2025 года. В нем развивают молодежные направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, проекты в сфере образования и дизайна. Площадку приспосабливают для проведения фестивалей, хакатонов, турниров, квартирников, авторских и предпремьерных показов, в ней сохранили кинозал.