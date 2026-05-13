Власти рассказали, когда променад в Светлогорске откроют после ремонта

Сергей Черномаз объяснил, почему строители не стали форсировать процесс. «К сожалению, январь и февраль не дали возможности работать по бетону, по благоустройству, — сообщил министр. — Конечно, теоретически можно было ставить палатки, чтобы укладывать плитку. Но мы прекрасно понимаем, что как только мы сдвинем этот тепляк, два цикла разморозки — и плитка начнёт просаживаться, и это заставит подрядчиков возвращаться к ранее выполненным работам, что точно не ускорит процесс. Бездумно что-то делать, понимая, что тебе потом придётся возвращаться назад — в этом нет никакого ускорения. Да, конечно, нас, строителей, ругают. Мы это слышим, понимаем, но в дискуссию не вступаем. Потому что все хотят здесь и сейчас, и максимально быстро. Но надо понимать все технологические процессы и технологические сложности, с которыми сталкиваются не только подрядчики, но и поставщики, и ресурсники. Пытаемся весь этот живой организм складывать. Ведь стройка — это ведь не какая-то самостоятельная рука, которая что-то делает, а целый процесс из множества сегментов».