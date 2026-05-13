Дизайнеры Петербурга успешно выступили на чемпионате «Профессионалы»

Учащиеся из Петербурга успешно выступили на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы» в творческих компетенциях, сообщили в комитете по образованию города. Конкурс входит в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Золото в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» завоевала ученица Колледжа Петербургской моды Кристина Карась. В этой же компетенции среди юниоров победила ученица школы № 704 Елизавета Эйленен.
Серебряную медаль в компетенции «Флористика» завоевала учащаяся Садово-архитектурного колледжа Руслана Евдокимова. Бронзу в компетенции «Графический дизайн» (юниоры) взялаученица школы № 617 Екатерина Мороз. Полученные знания и опыт пригодятся участникам в будущей профессиональной деятельности, а медали теперь украсят их творческие портфолио.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.