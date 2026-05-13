В Солтонском районе Алтая отремонтируют почти 9 километров дорог

Ремонтные работы проведут на двух участках региональной дороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Алтайском крае в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
В этом году работы развернутся на двух участках с 62 по 72 км общей протяженностью почти 9 км. Специалисты выполнят полный цикл восстановления полотна: фрезерование старого покрытия, укрепление основания цементом и битумной эмульсией, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин.
На участке появится свежая разметка, новые знаки и барьерное ограждение. Участок является переходящим: в 2025 году уже восстановили более 1 км. Таким образом, за два года на этой трассе обновят свыше 10 км дорожного покрытия. Завершить ремонт планируется до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.