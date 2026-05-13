Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солтонском районе Алтая отремонтируют почти 9 километров дорог

Работы планируют завершить до конца октября.

Ремонтные работы проведут на двух участках региональной дороги Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Алтайском крае в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

В этом году работы развернутся на двух участках с 62 по 72 км общей протяженностью почти 9 км. Специалисты выполнят полный цикл восстановления полотна: фрезерование старого покрытия, укрепление основания цементом и битумной эмульсией, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин.

На участке появится свежая разметка, новые знаки и барьерное ограждение. Участок является переходящим: в 2025 году уже восстановили более 1 км. Таким образом, за два года на этой трассе обновят свыше 10 км дорожного покрытия. Завершить ремонт планируется до конца октября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.