Новый директор назначили в Общественное самоуправление Нижнего Новгорода

С 12 мая новым директором АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» стал Никита Зезекало. Об этом сообщили в MAX-канале «ВОВК».

Никита Зазекало сменил на этой должности Оксану Дектереву, покинувшую пост недавно. Зезекало — ветеран спецоперации и выпускник региональной образовательной программы «Герои. Нижегородская область».

Ранее Никита Зезекало успешно прошёл конкурсный отбор на участие в образовательном потоке программы «Герои. Нижегородская область». Данная программа создана с целью подготовки участников и ветеранов СВО к дальнейшей работе в сферах государственного и муниципального управления.

В рамках обучения Зезекало детально изучал функционирование городской администрации, принципы муниципальной власти и аспекты взаимодействия с гражданами.

Стоит отметить, что в администрации Нижнего Новгорода уже работает заместитель главы города Владимир Анисимов, который также является участником СВО и программы «Время героев».

Ранее Оксана Шумаева возглавила нижегородский фонд ОМС.