Удары ВСУ по родному городу привели волгоградца в войска БпС

Попытки украинского режима атаковать Волгоград и область при помощи дронов, неоднократные теракты с пострадавшими на территории региона побудили 33-летнего уроженца Волгограда в январе 2026 года заключить контракт с Минобороны России. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец с позывным «Велес» поступил на службу в новый род войск — войска беспилотных систем (БпС).
— Изначально мысль заключить контракт была в начале СВО — 24 февраля 2022 года. Но у меня в этот день была свадьба, родился ребенок. Потом слишком частыми стали прилеты по родному городу,. — рассказывает «Велес». — Изначально хотел заключить контракт и пойти в воска противовоздушной обороны (ПВО), но, когда пришел в январе в военкомат, мне там рассказали о войсках бесплотных систем.
На службе «Велесу» пригодились навыки, приобретенные до подписания контракта с Минобороны. В Волгограде мужчина в разное время ремонтировал автотехнику, имеет строительный опыт. К слову, и служба в армии ему уже была знакома — ранее «Велес» служил в родном городе.
Все положенные при заключении контракта выплаты техник БпС, с его слов уже получил.
— Выплаты не были изначально мотивацией, чтобы встать на защиту Отечества. Но мне важно понимать, что моя семья, оставшись в Волгограде без меня, получает деньги, — говорит мужчина.
Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.
Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;
категория здоровья «А» и «Б»;
образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;
обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;
отсутствие судимостей.
Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.
По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию.
