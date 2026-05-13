Эксперт назвал преимущества баллистической ракеты «Сармат»

По словам специалиста, ракета способна обогнуть Землю с любого направления. В случае ядерного оснащения «Сармат» может уничтожить гигантские по площади территории.
«“Сармат” — самая мощная современная баллистическая ракета, способная облететь планету с любой стороны. Одна ракета “Сармат” несет 10−12 боевых блоков, каждый из которых способен уничтожить миллионный город», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что «Сармат» с боевыми блоками способен уничтожить, к примеру, все западное побережье Соединенных Штатов. Шурыгин назвал это оружие чрезвычайно мощным, а его испытание — вполне очевидным сигналом и предупреждением для всех.
До этого командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешных тестах ракетного комплекса «Сармат». Он сообщил, что новая разработка превосходит предшественника — комплекс «Воевода» — по ключевым параметрам: дальности полета, забрасываемому весу и способности преодолевать системы ПРО.