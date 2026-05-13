Екатеринбуржцев предупредили о сложных дорожных условиях из-за дождя

Госавтоинспекция Екатеринбурга усилит патруль на время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о сложных дорожных условиях из-за дождя. В совокупности со снижением температуры на дорожном покрытии образуется грязевая пленка — она снижает коэффициент сцепления. Это увеличивает тормозной путь и риск заносов.

— Водителям транспортных средств необходимо выбрать скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, видимости в направлении движения и состоянию проезжей части, исключающий возникновение чрезвычайных ситуаций, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Также водителей призывают соблюдать увеличенную дистанцию, исключить резкие маневры, а при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в специально отведенных местах, не начинать переходить дорогу перед близко идущим транспортом, а также не допускать выхода на проезжую часть из-за объектов, ограничивающих обзор, например, из-за стоящих на обочине машин.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения не время непогоды будет усилен.