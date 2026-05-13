Агроном Астафьев рассказал, какие цветы стоит сажать в мае

Май — ключевой месяц для посадки цветов, независимо от погодных условий. Агроном Сергей Астафьев, эксперт портала 450media.ru, делится рекомендациями по выбору растений для дачного участка.
В начале месяца стоит отдать предпочтение культурам, устойчивым к ночным понижениям температуры. Это могут быть как однолетники, так и многолетники, способные адаптироваться к колебаниям температуры почвы. Спешка и чрезмерный энтузиазм в отношении теплолюбивых растений могут привести к их гибели.
Астафьев рекомендует обратить внимание на следующие неприхотливые виды:
Для открытого грунта подойдут календула, васильки, космея и эшшольция. Эти растения хорошо переносят температурные перепады.
Гладиолусы также можно высаживать в мае, если их луковицы успели адаптироваться к прохладной погоде.
Для деления и пересадки многолетних растений, таких как хоста, астильба и лилейник, май — отличное время.
Важно не только выбрать подходящие цветы, но и подготовить почву. Перед посадкой необходимо внести комплексные минеральные удобрения и прогреть грунт до температуры +10 градусов Цельсия и выше.
Астафьев советует воздержаться от посадки петуний, бархатцев и лобелий в начале мая. Эти растения теплолюбивы и могут не пережить возвратных заморозков, которые еще возможны в этот период. Лучше дождаться конца мая или начала июня, когда риск заморозков минует.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет создать красивый и устойчивый цветник, минимизируя затраты времени и сил.