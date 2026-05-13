Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном Астафьев рассказал, какие цветы стоит сажать в мае

Специалист рекомендует обратить внимание на культуры, которые равнодушны к холода.

Источник: Нижегородская правда

Май — ключевой месяц для посадки цветов, независимо от погодных условий. Агроном Сергей Астафьев, эксперт портала 450media.ru, делится рекомендациями по выбору растений для дачного участка.

В начале месяца стоит отдать предпочтение культурам, устойчивым к ночным понижениям температуры. Это могут быть как однолетники, так и многолетники, способные адаптироваться к колебаниям температуры почвы. Спешка и чрезмерный энтузиазм в отношении теплолюбивых растений могут привести к их гибели.

Астафьев рекомендует обратить внимание на следующие неприхотливые виды:

Для открытого грунта подойдут календула, васильки, космея и эшшольция. Эти растения хорошо переносят температурные перепады.

Гладиолусы также можно высаживать в мае, если их луковицы успели адаптироваться к прохладной погоде.

Для деления и пересадки многолетних растений, таких как хоста, астильба и лилейник, май — отличное время.

Важно не только выбрать подходящие цветы, но и подготовить почву. Перед посадкой необходимо внести комплексные минеральные удобрения и прогреть грунт до температуры +10 градусов Цельсия и выше.

Астафьев советует воздержаться от посадки петуний, бархатцев и лобелий в начале мая. Эти растения теплолюбивы и могут не пережить возвратных заморозков, которые еще возможны в этот период. Лучше дождаться конца мая или начала июня, когда риск заморозков минует.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет создать красивый и устойчивый цветник, минимизируя затраты времени и сил.