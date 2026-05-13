Агроном Астафьев рассказал, какие цветы стоит сажать в мае

Астафьев советует воздержаться от посадки петуний, бархатцев и лобелий в начале мая. Эти растения теплолюбивы и могут не пережить возвратных заморозков, которые еще возможны в этот период. Лучше дождаться конца мая или начала июня, когда риск заморозков минует.