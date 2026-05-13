Ночные автобусные маршруты запустят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 1 июня по 30 сентября будет организована работа ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, подводя итоги работы транспорта за апрель.
Автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:00 по направлениям к популярным местам отдыха и в центральной части города. Расписание рейсов синхронизируют с прибытием скоростного поезда из Москвы, а также с графиком проведения массовых культурных мероприятий.
Нововведение призвано обеспечить комфортное передвижение нижегородцев и туристов в период летней навигации и активного событийного сезона. Планы по реализации проекта были представлены в рамках стратегии развития транспортной системы региона.
