Ночные автобусные маршруты запустят в Нижнем Новгороде

С 1 июня общественный транспорт начнет курсировать до двух часов ночи, чтобы развозить горожан из центров отдыха и с московского поезда.

В Нижнем Новгороде с 1 июня по 30 сентября будет организована работа ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, подводя итоги работы транспорта за апрель.

Автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:00 по направлениям к популярным местам отдыха и в центральной части города. Расписание рейсов синхронизируют с прибытием скоростного поезда из Москвы, а также с графиком проведения массовых культурных мероприятий.

Нововведение призвано обеспечить комфортное передвижение нижегородцев и туристов в период летней навигации и активного событийного сезона. Планы по реализации проекта были представлены в рамках стратегии развития транспортной системы региона.

Ранее сообщалось, что трамвай № 27 изменит схему движения в Нижнем Новгороде на два месяца.