Почему нам пора запрещать лакшери-блогеров, как это делает Китай

Потом пришла очередь коучей. Надо сказать, что здесь китайская инициатива запретить блогерам вести какие-либо образовательные курсы без соответствующих дипломов шла в ногу с нашей. Мы даже были, кажется, первыми, кто на уровне парламента заговорил о борьбе с этим видом прощелыг. Но у нас дальше обсуждения дело не пошло. Сначала кричали, что нельзя трогать научпоп — дескать, от запрета курсов от биолога без диплома пострадает общий уровень культуры. Потом некая поднявшаяся как по команде общественность затрещала о правах «инфопредпринимателей», а если по-русски, то инфоцыган, которые могли пострадать от запрета на марафоны и тренинги без дипломов. Последнее, что я помню, — сошлись на запрещении хотя бы гадалок с тарологами. Не запретить даже, а ввести требования сертификации, которую ворожеи с кофейной гущей, разумеется, не пройдут. Но и тут застряло.