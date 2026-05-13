Школьники в Петербурге освоили игру в керлинг

Занятия для школьников 10−13 лет прошли на базе училища с 23 по 30 апреля. Ребята узнали об истории керлинга, разобрались в правилах, освоили технику броска камня, пробовали себя в свипинге — учились контролировать движение камня с помощью щетки. Тренеры также провели упражнения на координацию, выносливость и развитие основных групп мышц. В конце смены прошли итоговые соревнования, где юные керлингисты применили полученные навыки в условиях, приближенных к реальной игре.