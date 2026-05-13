Школьники в Петербурге освоили игру в керлинг

На базе училища олимпийского резерва они тренировались в броске камня и свипинге.

Академия талантов совместно с Санкт-Петербургским центром физической культуры и спорта и училищем олимпийского резерва № 2 впервые провела для школьников профильную смену «Керлинг: ледовая стратегия». Смена направлена на развитие спортивных талантов, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Занятия для школьников 10−13 лет прошли на базе училища с 23 по 30 апреля. Ребята узнали об истории керлинга, разобрались в правилах, освоили технику броска камня, пробовали себя в свипинге — учились контролировать движение камня с помощью щетки. Тренеры также провели упражнения на координацию, выносливость и развитие основных групп мышц. В конце смены прошли итоговые соревнования, где юные керлингисты применили полученные навыки в условиях, приближенных к реальной игре.

Мастер-классы провели титулованные спортсмены — чемпионы мира и заслуженные мастера спорта Анастасия Брызгалова и Петр Дрон. Они поделились особенностями тренировочного процесса и показали ключевые приемы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.