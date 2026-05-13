Минчане смогут посещать бесплатные тренировки по 27 сентября — вот о чем речь. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В белорусскую столицу в 2026 году возвращается проект «Спорт для всех» Президентского спортивного клуба, первый сезон которого был в 2025 году. Бесплатные тренировки в выходные дни, субботу и воскресенье, будут проходить сразу в шести локациях. Указаны Лошицкий парк, а также парки 50-летия Великого Октября, Тивали, имени М. Павлова. Тренировки будут проходить на площадке возле Дворца спорта и в сквере на улице Калиновского.
Проект будет проходить в период с 5 июня по 27 сентября. Минчанам предложат около 40 видов различных активностей, в том числе инклюзивные, а также рассчитанные на людей пожилого возраста.
В Год белорусской женщины особое внимание будет уделено минчанкам. Для них предложат занятия по йоге, барре, фейсфитнесу, body&mind. Не оставят без внимания и мужчин.
