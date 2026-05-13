Карантин по бешенству ввели в пяти населенных пунктах Нижегородской области

Ограничения коснулись Пильнинского, Починковского, Павловского, Перевозского округов и Нижнего Новгорода.

В Нижегородской области установили карантин по бешенству сразу в пяти населенных пунктах. Соответствующие указы размещены на портале правовых актов.

Под ограничения попали село Большое Андосово в Пильнинском округе, село Василев Майдан в Починковском, деревня Кряжи в Павловском, село Ягодное в Перевозском, а также сельский поселок Кудьма в городском округе Нижний Новгород. Очаги инфекции зафиксировали как на личных подворьях, так и на землях местных охотхозяйств.

Теперь эти территории признаны неблагополучными, а значит, на них начинает действовать целый ряд строгих запретов. В эпизоотических очагах нельзя лечить заболевших животных, заходить на участок посторонним, ввозить и вывозить восприимчивых зверей. Исключение сделано только для тех, кто привит от бешенства в течение последних 179 дней. Под запрет также попадают перемещение животных внутри хозяйств, снятие шкур с трупов и любая охота, кроме регулирования численности. В самих неблагополучных пунктах дополнительно отменяются ярмарки и выставки с участием животных, запрещается вывоз зверей в зоопарки и отлов диких особей.