Опубликованы фотографии раздевалок «VOLGA Арены» на Стрелке

Опубликованы фотографии раздевалок новой «Volga Арены» в Нижнем Новгороде. Как отмечают строители, здесь смогут с комфортом разместиться сразу 13 команд.
Каждая раздевалка — это полноценный автономный блок с тренерскими, медицинскими, массажными кабинетами и современными душевыми. При этом две раздевалки полностью адаптированы для команд по следж-хоккею: там есть специально оборудованные душевые и индивидуальные кабины, чтобы спортсменам с особенностями здоровья было максимально комфортно.
Раздевалка ХК «Торпедо» отличается от остальных: там нет колонн, а само пространство имеет площадь более 150 кв.м, где каждый игрок находится в зоне прямой видимости.
При этом заниматься на арене смогут не только профессиональные команды, но и любители и воспитанники детской школы «Торпедо».
Здесь же предусмотрены отдельные помещения для судей, группы поддержки и техперсонала. А в дни масштабных шоу они легко трансформируются в комфортные гримерные для артистов. Напомним, что в начале мая новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок. Спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.
Площадь здания — 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей. Официальный адрес арены — улица Стрелка, 11. Площадка находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году.