Опубликованы фотографии раздевалок «VOLGA Арены» на Стрелке

Здесь же предусмотрены отдельные помещения для судей, группы поддержки и техперсонала. А в дни масштабных шоу они легко трансформируются в комфортные гримерные для артистов. Напомним, что в начале мая новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок. Спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.