Незаконный ввоз продукции из Узбекистана пресекли в нижегородском аэропорту

Контроль 34 международных авиарейсов проведён сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия в международном аэропорту Нижнего Новгорода с 1 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления.
По результатам досмотра владельцам трех кошек и собак, следовавших в Турцию, Сербию и Армению, выданы необходимые ветеринарные документы.
При досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Узбекистана, выявлено семь партий запрещённой к ввозу молочной продукции общим весом 3 кг и меда общим весом около 11,5 кг.
«Продукция была изготовлена в домашних условиях, не имела ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, заводской упаковки и маркировки», — говорится в сообщении.
Составлено 7 актов. Владельцы задержанной продукции отказались от её возврата в страну происхождения. Продукция уничтожена.
