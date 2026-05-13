Незаконный ввоз продукции из Узбекистана пресекли в нижегородском аэропорту

Всего пресечено 7 попыток незаконного ввоза животноводческой продукции через аэропорт Нижнего Новгорода.

Источник: Время

Контроль 34 международных авиарейсов проведён сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия в международном аэропорту Нижнего Новгорода с 1 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По результатам досмотра владельцам трех кошек и собак, следовавших в Турцию, Сербию и Армению, выданы необходимые ветеринарные документы.

При досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Узбекистана, выявлено семь партий запрещённой к ввозу молочной продукции общим весом 3 кг и меда общим весом около 11,5 кг.

«Продукция была изготовлена в домашних условиях, не имела ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, заводской упаковки и маркировки», — говорится в сообщении.

Составлено 7 актов. Владельцы задержанной продукции отказались от её возврата в страну происхождения. Продукция уничтожена.

Ранее зараженные томаты из Узбекистана завезли в Нижний Новгород.

