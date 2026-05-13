Петербурженка выиграла золото на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы»

Золото в компетенции «Организация экскурсионных услуг» среди юниоров на итоговом межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» выиграла Маргарита Бабурина, сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Состязания провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Соревнования прошли во Владивостоке, участие приняли 13 конкурсантов со всей России. Они работали по четырем модулям: разработка и проведение фрагмента экскурсии, разработка аудиогида и решение проблемной ситуации на английском языке.
Юниоров Северной столицы представляла обучающаяся историко-краеведческого клуба «Петрополь» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Маргарита Бабурина. Девушка успешно прошла все конкурсные испытания и в результате выиграла золото.
