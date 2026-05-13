МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского института теплотехники с 80-летием.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».
«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием — 80-летием со дня образования Московского института теплотехники», — сказал Путин.