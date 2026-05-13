Более 30 миграционных нарушений нашли в нижегородских магазинах

Свыше 30 нарушений миграционного законодательства были выявлены в магазинах и кафе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Основанием для серии проверок стал Указ губернатора региона от 17 февраля 2026 года № 30, который запрещает привлекать к работе по патентам иностранных граждан в отдельных сферах экономики.
В ходе рейдов инспекторы посетили восемь хозяйствующих субъектов — точки общепита, магазины розничной и оптовой торговли. В итоге выявлено 37 административных правонарушений.
В отношении 24 иностранных работников составлены протоколы. На виновных наложены штрафы на общую сумму 59 тысяч рублей. Один из уроженцев государства ближнего зарубежья будет принудительно выдворен за пределы России.
Предприниматели, допустившие нарушения, также будут привлечены к административной ответственности — материалы дел находятся в работе.
В региональном управлении МВД напомнили: работодатели обязаны строго соблюдать требования миграционного законодательства, а иностранные граждане — правила пребывания на территории РФ. Игнорирование этих норм ведёт не только к штрафам, но и к депортации с запретом на въезд.
Проверки продолжатся — в фокусе внимания полиции остаются сферы торговли, строительства и услуг, где традиционно высока доля занятой иностранной рабочей силы.