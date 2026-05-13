Выяснилось, действительно ли Воронежской области грозит вспышка хантавируса

Он передаётся человеку от грызунов.

Источник: Freepik

В сети распространяют сообщения о том, что Воронежской области угрожает вспышка смертельно опасного хантавируса. Информацию опровергли в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» в среду, 13 мая.

Хантавирус существует уже давно, циркулируя среди мышей и крыс. Человек может заразиться им только при попадании в среду обитания грызунов, например, вдохнув пыль, содержащую высохшие выделения мышей. Это актуально для дач, подвалов или сараев.

Передача вируса от человека к человеку возможна лишь для южноамериканской разновидности хантавируса «Андес». Инфицирование происходит при очень тесном и длительном семейном контакте. В России вероятность заразиться таким способом близка к нулю. ВОЗ также оценивает риск инфицирования как низкий, поскольку хантавирус не склонен к пандемическому распространению.

Тем не менее, чтобы полностью исключить вероятность заражения, достаточно простой бытовой осторожности. Следует мыть руки, проводить влажную уборку на даче в перчатках и маске, не допускать мышей в дом, а также правильно хранить еду и избегать скоплений пыли в подвалах и сараях.