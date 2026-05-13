В Воронеже пройдет благотворительный забег

Для юных бегунов подготовят дистанцию на 300 метров, а взрослые смогут выбрать 1 или 2 км.

Источник: Национальные проекты России

Традиционный благотворительный забег в ходе Всероссийской акции #Мойбизнеспомогает от Минэкономразвития России состоится в Воронеже 17 мая, сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства. Мероприятие проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для юных бегунов подготовят дистанцию на 300 метров, а взрослые смогут выбрать 1 или 2 км. Также на мероприятии будут аниматоры, пройдет зарядка и другие активности. Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, в прошлом году на забеге собрались более 500 предпринимателей, представителей власти и других гостей. В результате тогда удалось собрать 380 тысяч рублей, которые передали для помощи тяжелобольным детям. Партнером и соорганизатором забега является благотворительный фонд «Общие дети».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.