Шесть музеев Петербурга получили уникальные экспонаты

В ходе выступления с отчетом о работе петербургского правительства в 2025 году 13 мая губернатор Александр Беглов заявил, что из бюджета города было выделено 100 млн рублей на восполнение утраченных коллекций и пополнение фондов в шести музеях. Субсидия будет ежегодной, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Также глава Северной столицы подчеркнул, что продолжают строиться и модернизироваться библиотеки: новое оборудование получили все 200 учреждений. За год в библиотечных пространствах прошло свыше 60 тыс. мероприятий, зафиксировано 16 млн посещений.