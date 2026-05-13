Шесть музеев Петербурга получили уникальные экспонаты

В ходе выступления с отчетом о работе петербургского правительства в 2025 году 13 мая губернатор Александр Беглов заявил, что из бюджета города было выделено 100 млн рублей на восполнение утраченных коллекций и пополнение фондов в шести музеях. Субсидия будет ежегодной, пишет телеканал «Санкт-Петербург».