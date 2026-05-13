SCMP: Китай более чем удвоил эффективность производства передового истребителя-невидимки

Новая версия J-20 — первого в мире двухместного истребителя-невидимки — официально дебютировала в 2024 году. По некоторым оценкам, к середине прошлого года на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было около 300 J-20, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 1000. SCMP отмечает, что это позволит Китаю приблизиться к сотням истребителей F-35, находящихся в эксплуатации у США, некоторые из которых размещены на авиабазах в Японии и Южной Корее.