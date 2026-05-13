SCMP: Китай более чем удвоил эффективность производства передового истребителя-невидимки

В статье говорится, что Китай более чем удвоил эффективность производства компонентов для истребителей-невидимок на «темной фабрике» (место с полностью автоматизированным производством, где задействованы работы, искусственный интеллект и интернет вещей. — Прим. ред.). Здесь автономные транспортные средства и оборудование, управляемое искусственным интеллектом, работают почти 24 часа в сутки, утверждает SCMP.
Когда-то процесс сборки «каркаса» самолета требовал круглосуточного контроля со стороны человека, теперь завод работает почти в полной темноте.
Завод оснащен интеллектуальными системами сканирования и роботами, которые могут проверять продукцию и быстро создавать отчеты. Все оборудование теперь «говорит на одном языке», и им можно управлять дистанционно, пишет SCMP.
Это позволило сократить количество часов человеческого труда более чем на 80%, хотя рабочие по-прежнему нужны для окончательной сборки самолетов.
По данным издания, на фабрике производятся компоненты для самых современных истребителей Китая, включая J-20, или Mighty Dragon («Могучий дракон»), который считается ответом Пекина на американский стелс-истребитель F-22 Raptor.
Новая версия J-20 — первого в мире двухместного истребителя-невидимки — официально дебютировала в 2024 году. По некоторым оценкам, к середине прошлого года на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было около 300 J-20, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 1000. SCMP отмечает, что это позволит Китаю приблизиться к сотням истребителей F-35, находящихся в эксплуатации у США, некоторые из которых размещены на авиабазах в Японии и Южной Корее.