В Москве открылась регистрация на «Ночь в музее»

Регистрация на мероприятия культурной акции «Ночь в музее» в Москве открылась 12 мая, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Она проводится в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
«В этом году акция “Ночь в музее” объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всему городу. Среди них — уникальные события, которые не проводятся в обычные дни, а доступны только в рамках ночной акции», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Уточним, «Ночь в музее» проводится ежегодно с 2007-го и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. О начале акции объявят 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Все площадки, которые примут в ней участие, будут работать с 18:00 до 02:00. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.