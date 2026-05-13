В Москве открылась регистрация на «Ночь в музее»

Уточним, «Ночь в музее» проводится ежегодно с 2007-го и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. О начале акции объявят 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Все площадки, которые примут в ней участие, будут работать с 18:00 до 02:00. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции.