Народный учитель Беларуси Александр Фельдман раскрыл свой метод обучения математике старшеклассников

Источник: Комсомольская правда

Народный учитель Беларуси Александр Фельдман рассказал в интервью «Первому информационному телеканалу» о своем авторском методе обучения математике в школе.

Александр Фельдман отметил, что каждый год работает на двух последних параллелях — в 10 и 11 классах. А целью его как педагога было сделать учеников успешными не только на уроке или экзамене, но и в жизни, в профессии.

В обучении математике народный учитель всегда придает большое значение изложению нового материала:

«Оно должно быть четким, ясным, понятным. И записи, которые я делаю на доске, являются образцом для учащихся. Иногда в интернете смотришь какие-то лекции — пишут на доске, как попало».

Фельдан признается: некоторые моменты излагает иначе, чем то написано в учебнике. И школьники этот подход принимают, тем паче, что в старших классах ребята занимаются уже с большей мотивацией.

Также Александр Фельдман рассказал о своем авторском методе прямоугольного тетраэдра, который помогает ученикам глубже понимать математику. Он возник, когда педагог был не удовлетворен задачей, решенной в учебнике.

«То, что в учебниках носит частный характер (теорема трех синусов, теорема трех косинусов), — это все частные случаи общего подхода», — сказал Фельдман.

К слову, говоря о планах, Александр Маркович, который работает учителем уже 58 лет только в 19-й минской школе (а общий стаж — еще на добрые пять лет больше), сказал:

«Поработать хотя бы до 99 лет, а там будет видно».

Ранее мы приводили семь цитат о математике и профессии педагога от Александра Фельдмана, который получил звание народного учителя Беларуси: «На каникулы задаю 200 задач — надо всех учить по высшей планке».