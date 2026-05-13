В Башкирии открылся первый музей хлеба

В городе Белебее состоялось торжественное открытие первого в Башкирии музея хлеба, сообщает минсельхоз республики. Уникальное АРТ‑этнопространство создано белебеевскими предпринимателями.

Источник: минсельхоз РБ | сайт

Хлебопечение традиционно является одним из важнейших направлений агропрома Башкирии. В регионе сформирована развитая система производства хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в 2025 году в республике было произведено 102 тысячи тонн хлебобулочных изделий.

Как подчеркнули в минсельхозе РБ, реализация таких инициатив, как создание музея хлеба, способствует не только сохранению традиций, но и популяризации профессий агропромышленного комплекса и формированию бережного отношения к результатам труда сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что в Уфе в «Ночь музеев» запустят бесплатный автобус.