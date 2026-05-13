В Перми планируют построить новый учебный корпус техникума имени Изгагина

Власти планируют возвести новый учебный корпус техникума имени Бориса Изгагина в Свердловском районе Перми, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на сайте Госзакупок.
Согласно конкурсной документации, на проектирование из регионального бюджета выделили около 30 миллионов рублей. Сейчас комиссия рассматривает поступившие на участие в конкурсе заявки. Победителя назовут 18 мая. Заказчиком работ стало краевое управление капитального строительства.
Новый трёхэтажный корпус техникума, рассчитанный на 550 студентов, разместят в границах земельного участка под техникумом площадью 17,3 тысяч квадратных метров. Участок находится на Комсомольском проспекте, 91. Он предназначен под размещение учреждений среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских.
В документах указано, что при проектировании подрядчик должен будет учесть стеснённые условия строительства и разработать не менее двух вариантов размещения здания и, по меньшей мере, три варианта архитектурных решений, которые должны гармонично вписаться в существующую застройку. Начало строительства, по информации издания, запланировано на 1 августа, окончание — на 30 ноября.
