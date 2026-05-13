Провалились третьи торги по благоустройству сквера Танкистов в Орле за 131 млн

По условиям технического задания от подрядчика требовалось в срок до 31 июля 2027 года отремонтировать стелы, привести в порядок братскую могилу и постамент памятника «Танк Т-34», наладить системы электроснабжения и видеонаблюдения, установить бордюры, провести озеленение территории и ряд других работ. Источником финансирования был указан бюджет города Орла.