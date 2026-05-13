Евросоюз нарастил импорт российского СПГ до рекорда

В первом квартале поставки топлива увеличились на 16%

Источник: Клопс.ru

В первом квартале 2026 года импорт российского СПГ в страны ЕС достиг максимального уровня за весь период наблюдений. Об этом, ссылаясь на данные американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), пишет «Коммерсант» в среду, 13 мая.

По сравнению с первым кварталом 2025 года поставки выросли на 16%. За весь прошлый год Евросоюз закупил у России СПГ на 6,7 млрд евро, трубопроводного газа — на 5,9 млрд.

«Война на Ближнем Востоке сделала Европу ещё более зависимой от двух крупнейших поставщиков СПГ — США и России. Энергетический кризис 2026 года показывает, что пока европейские страны решают полагаться на газ, они должны принимать связанные с этим геополитические риски», — отметила ведущий аналитик по энергетике IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич.

По прогнозу института, в 2026 году США могут обойти Норвегию и стать крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз. К концу года на американский газ может прийтись две трети импорта ЕС, а к 2028-му — до 80%.

В январе Евросоюз окончательно утвердил запрет на российский газ. Импорт СПГ из РФ должен прекратиться с 1 января 2027-го, трубопроводные поставки — с осени того же года.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше