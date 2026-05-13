В Судогодском районе Владимирской области побывал «Поезд здоровья»

В составе медицинской бригады работали кардиолог, эндокринолог, хирург и специалист ультразвуковой диагностики (УЗИ). За время работы «Поезда здоровья» врачи проконсультировали пациентов с различными жалобами и хроническими заболеваниями, а также провели диагностику на современном оборудовании, включая УЗ‑исследования. Специалисты оценили факторы риска развития сердечно‑сосудистых и эндокринных заболеваний, составили индивидуальные планы наблюдения и лечения, а также дали рекомендации по коррекции образа жизни, питания и физической активности.