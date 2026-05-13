В Судогодском районе Владимирской области побывал «Поезд здоровья»

Выездной прием специалистов Областной клинической больницы города Владимира в Судогодской центральной районной больнице им. Поспелова состоялся 12 мая по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
В составе медицинской бригады работали кардиолог, эндокринолог, хирург и специалист ультразвуковой диагностики (УЗИ). За время работы «Поезда здоровья» врачи проконсультировали пациентов с различными жалобами и хроническими заболеваниями, а также провели диагностику на современном оборудовании, включая УЗ‑исследования. Специалисты оценили факторы риска развития сердечно‑сосудистых и эндокринных заболеваний, составили индивидуальные планы наблюдения и лечения, а также дали рекомендации по коррекции образа жизни, питания и физической активности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.