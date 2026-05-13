На Дону оштрафовали чиновника за некачественный ремонт сквера за 5,9 млн рублей

Суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. директора МКУ «Департамент строительства» Давида Гигаури по обвинению в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при строительстве бульвара вдоль сквера «Дружба» в Волгодонске за 5,9 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В суде установлено, что Давид Гигаури летом 2024 года принял некачественные и неполные работы подрядчика ООО «СФ “Стимул”, строившего пешеходный бульвар вдоль сквера “Дружба”, от школы № 11 до школы № 13 по нацпроекту “Формирование комфортной городской среды”.

«Бюджету МКУ “Департамент строительства”, как главного распорядителя денежных средств, причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 5,9 млн руб.», — отметили в ведомстве.

Осужденный вину в совершенном преступлении не признал.