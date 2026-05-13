Председатель СКР затребовал доклад по делу о треснувшем доме в Павлове

О ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирного дома на улице Суворова в СКР сообщили жители. Здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии. Его конструкции и фундамент разрушаются, в стенах образовались глубокие трещины, придомовая территория затапливается. При этом строение исключено из программы проведения капремонта в 2026 году. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.