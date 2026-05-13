В Ростовской области выявили недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна

Недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна выявили в Ростовской области. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Нарушения в электронной документации заметили на сайте Росаккредитации. Оказалось, что в 121 случае злаковые, зернобобовые и масличные культуры не проверили на остаточное количество пестицидов.
Например, нарекания вызвала партия озимой пшеницы общим весом в 76 тонн. Владелец зерна — индивидуальный предприниматель из Егорлыкского района — недостаточно тщательно проверил свою проудкцию, поэтому не мог подтвердить ее безопасность.
— По состоянию на 30 апреля 2026 года вынесли 121 решение о признании деклараций соответствия недействительными. Также были направлены предостережения, — прокомментировали в управлении Россельхознадзора.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.