Курс по искусственному интеллекту для госслужащих разработали в Нижегородской области

В Нижегородской области разработали углубленный онлайн-курс «Искусственный интеллект для государственных служащих». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сотрудники государственных и муниципальных ведомств пройдут курс до 1 июня. Впоследствии все новые госслужащие также будут обучаться по нему. Курс был разработан по решению Межведомственной комиссии по ИИ — его целью стала разработка профессиональных стандартов в области ИИ.
«Курс разработали Минцифры Нижегородской области, АНО “Горький Тех” и Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО). В него вошли теоретические и практические материалы о применении ИИ для анализа документов, работы с таблицами и данными; для расшифровки аудиозаписей, подготовки протоколов и создания презентаций», — отметили в сообщении.
Для прохождения курса потребуется порядка двух часов. Нижегородские госслужащие, которые обучаться по нему, получат сертификат государственного образца.
