Математики МГУ и МФТИ предложили формулу оптимального и справедливого налогообложения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Математики из МГУ им. М. В. Ломоносова и Московского физико-технического института (МФТИ) предложили новый способ начисления оптимальных налогов. При этом учитывается не только среднее благополучие граждан, но и разница в уровне жизни, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В случае единой налоговой ставки авторам удалось решить задачу аналитически, получив явную формулу: оптимальная доля дохода после налогообложения — дробь, у которой в числителе единица, а в знаменателе 1 плюс “c”, где “c” — это параметр, задаваемый обществом и отражающий допустимый рост неравенства ради роста суммарного благосостояния», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал член авторского коллектива, студент магистратуры МФТИ Егор Дранов, именно параметр «с» находится в центре модели. Если «с» мало — государство почти не вмешивается, среднее значение благосостояния в такой стране высокое, но разброс между гражданами велик. Если «с» велико — расслоение сглаживается, но и среднее благосостояние несколько снижается. Конкретное значение «с» авторы предоставляют выбрать государству.
«Государство хочет выстроить налоги так, чтобы в сумме все граждане жили как можно лучше. Но классическая математическая модель выдает неудобный ответ: лучший налог с точки зрения среднего благополучия — это вообще никакого налога. Такой вывод противоречит здравому смыслу и практике большинства развитых стран. Мы предлагаем посмотреть на задачу иначе. Недостаточно просто максимизировать среднее благополучие граждан. Нужно одновременно следить за разбросом в уровне жизни — математически это называется стандартным отклонением. Чем оно больше, тем сильнее общество расслоено», — отметил Дранов.
Авторы работы: профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, руководитель студенческой научно-практической группы фонда содействия развитию науки «Институт “Вега” Василий Колокольцов и его студенты Денис Пискун из МГУ и Егор Дранов из МФТИ использовали в своем подходе идеи лауреата Нобелевской премии по экономике 1990 года Гарри Марковица, его “теорию портфеля”, согласно которой, нельзя одновременно получить максимальный доход и минимальный риск. Существует “кривая Марковица”, выстроенная в системе координат между доходностью и риском. Оптимальные величины налогов, по мысли авторов, располагаются примерно вдоль такой кривой, где вместо риска — разброс в уровне жизни, а вместо доходности — среднее благополучие.
Для случая, когда ставка налога может меняться в зависимости от дохода, авторы показывают, что там, где общество хоть немного заботится о сокращении разброса, оптимальная шкала становится прогрессивной: с ростом дохода человек отдает государству все большую долю. Именно так, напоминают авторы, устроены налоговые системы большинства развитых стран. Теперь впервые, по их мнению, это удалось получить из строгой математической модели, без искусственных допущений.