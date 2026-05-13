Петербуржцы выиграли 4 серебра на чемпионате «Профессионалы»

Призерами стали три студента и школьник.

Три студента и школьник из Санкт-Петербурга заняли вторые места на чемпионате «Профессионалы», сообщили в комитете по образованию города. Состязания провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Так, студент Санкт-Петербурского колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта Илья Пигарев выиграл серебро в компетенции «Управление моторвагонным подвижным составом». Уточним, состязания прошли в Москве. Илья готовился к ним параллельно с учебой, а к занятиям на тренажере, решению тестовых заданий, практических занятий по охране труда привлекались преподаватели колледжа.

Итоговый этап чемпионата по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» прошел в Екатеринбурге. На нем студент Академии инженерных технологий и управления (АИТУ) Вячеслав Козин занял второе место. Серебряная медаль в компетенции «Медицинская оптика» у студентки Санкт-Петербургского медико-технического колледжа Софьи Назаровой.

Среди юниоров второе место в компетенции «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0» занял ученик школы № 121 им. С. Е. Маркова Санкт-Петербурга Даниил Ражков. Уточняется, что он проходил подготовку на базе центра внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района «Академический».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.