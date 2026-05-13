Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

7 попыток незаконного ввоза продуктов пресёк нижегородский Россельхознадзор

Инспекторы Россельхознадзора пресекли семь попыток незаконного ввоза меда и молочных изделий из Узбекистана в ручной клади.

С 1 по 10 мая 2026 года в международном аэропорту имени В. П. Чкалова был усилен контроль за авиарейсами. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В ходе досмотра багажа пассажиров из Узбекистана специалисты выявили семь партий запрещенной продукции: 11,5 кг меда и 3 кг молочных изделий. Домашние продукты не имели заводской упаковки, маркировки и ветеринарных документов, что нарушает требования Евразийского экономического союза. Поскольку владельцы отказались возвращать груз, изъятые товары были уничтожены.

Параллельно ведомство провело контроль в отношении трех домашних животных, вылетавших в Турцию, Сербию и Армению. После проверки владельцы кошек и собак получили необходимые ветеринарные документы для беспрепятственного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что 64 кг небезопасных молочных продуктов изъяли в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше