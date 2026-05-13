7 попыток незаконного ввоза продуктов пресёк нижегородский Россельхознадзор

С 1 по 10 мая 2026 года в международном аэропорту имени В. П. Чкалова был усилен контроль за авиарейсами. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В ходе досмотра багажа пассажиров из Узбекистана специалисты выявили семь партий запрещенной продукции: 11,5 кг меда и 3 кг молочных изделий. Домашние продукты не имели заводской упаковки, маркировки и ветеринарных документов, что нарушает требования Евразийского экономического союза. Поскольку владельцы отказались возвращать груз, изъятые товары были уничтожены.
Параллельно ведомство провело контроль в отношении трех домашних животных, вылетавших в Турцию, Сербию и Армению. После проверки владельцы кошек и собак получили необходимые ветеринарные документы для беспрепятственного пересечения границы.
Ранее сообщалось, что 64 кг небезопасных молочных продуктов изъяли в Нижегородской области.