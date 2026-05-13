Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси в четверг 14 мая

До +20 градусов ожидается в Беларуси 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси в четверг, 14 мая. Подробности сообщает портал pogoda.by.

За погоду в республике 14 мая будет отвечать область повышенного атмосферного давления. В ночные часы по северо-восточной части, а днем в крайних восточных районах будет сказываться влияние фронтального раздела. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, без осадков.

Лишь ночью по северо-востоку Беларуси, а днем в крайних восточных районах синоптики прогнозируют дожди. В отдельных районах в ночное время вероятен туман, местами по северо-востоку ожидаются грозы.

Ветер будет слабым, а в момент гроз порывистым. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, по северо-востоку окажется от +8 до +10 градусов. Днем прогнозируется от +12 градусов по восточной части и +20 градусов по юго-западной.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про шквалы, ливни и +23 в Беларуси на неделе с 11 по 17 мая.

Кстати, минчане смогут посещать бесплатные тренировки по 27 сентября — вот о чем речь.

А еще белорусская телеведущая Люция Геращенко вместе с сыном попала в тайфун в Китае: «Вы за меня не волнуйтесь. У меня все хорошо».