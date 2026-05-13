Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси в четверг, 14 мая. Подробности сообщает портал pogoda.by.
За погоду в республике 14 мая будет отвечать область повышенного атмосферного давления. В ночные часы по северо-восточной части, а днем в крайних восточных районах будет сказываться влияние фронтального раздела. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, без осадков.
Лишь ночью по северо-востоку Беларуси, а днем в крайних восточных районах синоптики прогнозируют дожди. В отдельных районах в ночное время вероятен туман, местами по северо-востоку ожидаются грозы.
Ветер будет слабым, а в момент гроз порывистым. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов, по северо-востоку окажется от +8 до +10 градусов. Днем прогнозируется от +12 градусов по восточной части и +20 градусов по юго-западной.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про шквалы, ливни и +23 в Беларуси на неделе с 11 по 17 мая.
