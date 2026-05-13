Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму спасли лебедя, который пострадал от хлеба

После лечения лебедь пошёл на поправку и его вернули в пруд.

Источник: Комсомольская правда

В симферопольском парке имени Гагарина спасли лебедя, который оказался в тяжёлом состоянии из-за того, что его регулярно кормили хлебом. Об этом пишет «МК в Крыму».

Птицу обнаружили в пруду — она была сильно ослаблена, не реагировала на окружающих и не могла стоять на ногах.

Лебедя срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Ветеринары выяснили, что его желудок полностью забился хлебом, который приносили посетители. Птице оказали медицинскую помощь, а затем сотрудники зооуголка около двух недель кормили и поили её вручную, чтобы восстановить силы.

После лечения лебедь пошёл на поправку и его вернули в пруд.

В «Парках столицы» ещё раз напомнили, что кормить птиц хлебом, солёными или жареными семечками, картофелем, печеньем и орехами нельзя — такая еда вредна и может привести к болезням и гибели. Для подкормки подходят салатные листья, тёртая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм из автоматов.

Ранее сообщалось, что на крымских водоёмах можно встретить разных птиц и животных, живущих как в городах, так и за их пределами.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше