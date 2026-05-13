В Крыму спасли лебедя, который пострадал от хлеба

В «Парках столицы» ещё раз напомнили, что кормить птиц хлебом, солёными или жареными семечками, картофелем, печеньем и орехами нельзя — такая еда вредна и может привести к болезням и гибели. Для подкормки подходят салатные листья, тёртая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм из автоматов.