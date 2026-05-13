ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии.
Вице-премьер вместе с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, губернатором Омской области Виталием Хоценко и первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым в среду посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина, где пообщались со студентами.
Патрушев в ходе общения поинтересовался, кто из них планирует остаться в профессии и работать по специальности в сельском хозяйстве, студенты единогласно ответили: «Все». Вице-премьер вспомнил, как несколько лет назад на такой же вопрос из 20 студентов максимум четверо отвечали положительно.
«Исхожу из того, что все-таки не подобрали вас, исходя из того, что вы мне скажете, что хотите остаться. Действительно, и повысилось качество образования, и желание работать в престижной профессии», — сказал он.