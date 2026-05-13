Советские наработки в ракетостроении и задачи в отрасли. Заявления Путина

Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд».
В ходе мероприятия Путин также отметил, что Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы.
ТАСС собрал ключевые заявления президента.
Советская школа ракетостроения.
Работа Московского института теплотехники сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны: «Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины, сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия».
Развитие ракетостроения.
Россия будет и дальше «модернизировать и развивать стратегические ядерные силы».
Россия продолжит «создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны».
Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции: «Отмечу, что созданные вами [МИТ] подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции».
Гражданская продукция.
Стоит отметить работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи: «Серьезного внимания заслуживает и реализация вами ряда проектов по выпуску востребованной гражданской продукции, в частности для нефтедобывающей отрасли, для транспортной отрасли и так далее».
О МИТ.
Московский институт теплотехники — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Здесь были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».
Сейчас ОАО «Корпорация “МИТ” находится в ведении Роскосмоса.
Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.