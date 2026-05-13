В Омске появятся Малиновая и Брусничная улицы

13 мая комитет по вопросам градостроительства Омского горсовета рассмотрел возможность присвоения названий новым улицам. Речь идет о локациях в Центральном округе. Проектируемые проезды находятся у поселка 40 лет Ракетных войск рядом с садовыми товариществами «Керамик Плюс» и «Степное им. Левина». Именно им присвоят названия Малиновая, Брусничная, а также Ракитинская. Уже сформированы участки под ИЖС.
«Присвоение наименований улицам необходимо для установления адресной нумерации домов, оформление права собственности граждан на объекты недвижимости и регистрации граждан по месту жительства», — пояснила замглавы администрации ЦО Галина Москаленко.
Дополнительные бюджетные расходы в связи с появлением «ягодных» улиц не потребуются. Проект собираются утвердить на пленарном заседании совета.
Ранее мы писали, что в парке 30-летия Победы появится бюст поэту Мусе Джалилю.