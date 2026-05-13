Пожарные спасли из огня более ста кроликов в Светловском округе. На улице Солнечной в посёлке Волочаевское загорелась кирпичная хозпостройка. Об этом сообщается на сайте регионального УМЧС.
«Прибывшие огнеборцы совместно с хозяйкой спасли из горящей постройки более сотни кроликов и ликвидировали возгорание. Двенадцать животных, к сожалению, погибли», — говорится в публикации.
Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Фото, видео: региональное управление МЧС, «ВКонтакте».
