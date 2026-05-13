В РФ объявили в розыск экс-министра обороны Великобритании Уоллеса

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес попал в базу розыска МВД России. Информация об этом появилась в официальных документах ведомства.
Экс-министр числится в розыске по статье УК, но ее конкретный номер не указывается. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной для внесения Уоллеса в список могло стать уголовное дело по статье о терроризме.
Уоллес руководил британским оборонным ведомством с 2019 по 2023 год. В сентябре 2025 года он публично призвал атаковать Крым, чтобы сделать полуостров «непригодным для жизни». Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «глупыми». Он добавил, что в Кремле не видят смысла реагировать на заявления бывших западных чиновников в адрес России.
Как пишет РБК, ранее Уоллес вместе с другими бывшими руководителями британского Минобороны призывал премьер-министра Кира Стармера разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям в РФ, не дожидаясь одобрения со стороны США. А в марте 2024 года экс-министр не исключил возможность отправки войск на Украину, объяснив свою позицию необходимостью «заставить противника гадать» о планах Лондона.