Уоллес руководил британским оборонным ведомством с 2019 по 2023 год. В сентябре 2025 года он публично призвал атаковать Крым, чтобы сделать полуостров «непригодным для жизни». Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «глупыми». Он добавил, что в Кремле не видят смысла реагировать на заявления бывших западных чиновников в адрес России.