Нижегородцев будут предупреждать об угрозе атаки беспилотников через СМС

Жители Нижнего Новгорода начнут получать экстренные СМС-сообщения при угрозе беспилотной или ракетной опасности. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в управлении ГОЧС города, соответствующие соглашения уже заключены с операторами мобильной связи.
Пока на территории Нижегородской области рассылка таких уведомлений не запускалась. Ожидается, что после старта системы сообщения будут приходить от службы ГОЧС по аналогии с уже привычными предупреждениями об ухудшении погоды.
Для оперативного информирования населения в городе действует муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Эта система позволяет быстро передать сигналы при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций — от атак беспилотников до природных катаклизмов.
Сегодня в Нижнем Новгороде развернуто 109 точек оповещения, работают семь локальных систем. Сирены и текстовые сообщения активируются автоматически — сразу после поступления команды от дежурных служб.