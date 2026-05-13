Нижегородцев будут предупреждать об угрозе атаки беспилотников через СМС

Сообщения будут приходить от службы ГОЧС.

Источник: Нижегородская правда

Жители Нижнего Новгорода начнут получать экстренные СМС-сообщения при угрозе беспилотной или ракетной опасности. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в управлении ГОЧС города, соответствующие соглашения уже заключены с операторами мобильной связи.

Пока на территории Нижегородской области рассылка таких уведомлений не запускалась. Ожидается, что после старта системы сообщения будут приходить от службы ГОЧС по аналогии с уже привычными предупреждениями об ухудшении погоды.

Для оперативного информирования населения в городе действует муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Эта система позволяет быстро передать сигналы при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций — от атак беспилотников до природных катаклизмов.

Сегодня в Нижнем Новгороде развернуто 109 точек оповещения, работают семь локальных систем. Сирены и текстовые сообщения активируются автоматически — сразу после поступления команды от дежурных служб.

