В Нижнем Новгороде разработали установку для разведки ископаемых в Арктике

Ученые Научно-исследовательского радиофизического института Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети» разработали новую технологию геологоразведки с помощью мобильной установки для воздействия на ионосферу (МУВИ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Установка предназначена для зондирования недр в Арктической зоне, может использоваться для геологоразведки на шельфе и прибрежных территориях, а также для мониторинга космической погоды, связи, навигации и радиовещания. Технология основана на ионосферном методе генерации низкочастотных радиоволн, открытом учеными Научно-исследовательского радиофизического института. Структура недр восстанавливается по параметрам низкочастотного электромагнитного поля.
Как рассказал автор изобретения, ведущий научный сотрудник Дмитрий Котик, испытания показали, что диаметр исследуемой области — сотни километров. В северных районах дальность приема сигнала может превышать две тысячи километров. Трех-четырех установок достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана — от Мурманска до Чукотки.
Мобильные установки будут в сотни раз дешевле и компактнее традиционных СДВ/СНЧ радиостанций. Их можно размещать на судах или железнодорожных платформах. МУВИ эффективны для исследования подземных вод, карстов, инженерно-экологических и археологических изысканий. В Арктике установку можно использовать как канал резервной связи с судами на Северном морском пути.
На полигоне НИРФИ «Васильсурск» создается стационарный образец базового модуля, разработан проект антенной системы «Большой Квадрат». В планах — строительство установки, натурные испытания и создание новой методики зондирования недр.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.