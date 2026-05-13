Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн

Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух чтениях.

Документ разработан группой депутатов межфракционного объединения. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, льгота действует при соблюдении двух условий:

контракт о прохождении военной службы сроком от одного года заключается не ранее 1 мая 2026 года,

до 1 мая 2026 года вступает в силу решение суда о взыскании задолженности либо выдается (предъявляется к исполнению) исполнительный документ.

Игошин добавил, что подобная поддержка уже оказывалась в 2024 году и доказала свою эффективность, помогая тысячам семей военнослужащих. Депутат назвал поддержку защитников и их родных одним из главных приоритетов работы Госдумы.